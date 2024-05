Adunata Alpini Vicenza Video Alpini Gemona

Salvini: 'pronto il progetto della leva obbligatoria'. Crosetto, 'non per le forze armate' - Tra gli alpini a Vicenza si ricordano le battaglie dei padri e dei nonni con il cappello dalla penna nera. Il presidente Sergio Mattarella - nel messaggio agli organizzatori dell'adunata - ne ha ...

Salvini: "Progetto leva obbligatoria per uomini e donne". Crosetto: "Contrario, servono professionisti" - ...che anche la altre forze politiche appoggino la proposta" ha detto il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini partecipando all'Adunata nazionale degli Alpini in corso a Vicenza. ...