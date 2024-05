Leverkusen devastante | 5 gol al Bochum e 50 partite senza sconfitte | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 12 maggio 2024) Continua la corsa impressionante in stagione del Bayer. La squadra di Xabi Alonso non perde da 50ed è ancora in corsa per altri due trofei, dopo la vittoria della Bundesliga: la finale di Europa League contro l’Atalanta e quella di Coppa di Germania contro il Kaiserslautern. La sfida contro ilsi è conclusa sul risultato di 0-5 ed è stata condizionata dall’espulsione dopo 15 minuti di Passlack per i padroni di casa. Le reti ospiti sono state realizzate da Schick, Boniface su calci di rigore, Adli, Stanisic e Grimaldo. La87 Bayern 72 Stoccarda 70 Lipsia 64 Dortmund 60 Francoforte 46 Hoffenheim 43 Friburgo 42 Heidenheim 39 Augusta 39 Brema 39 Wolfsburg 37 Monchengladbach 3433 Magonza 32 Union Berlino 30 Colonia 27 Darmstadt ...