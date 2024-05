Serve maggioranza al centro - Von der Leyen lancia la sua corsa da Fazio Ma la Ronzulli la gela | È un cavallo zoppo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) "C'è molto in gioco. È una situazione in cui dipenderà molto dal fatto che tutti vadano a votare". È una Ursula Von dermolto motivata quella che si è presentata da Fabioa Che Tempo Che Fa. La Presidente della Commissione Europea sta facendo il tour di tutti i Paesi dell'Ue per tentare la riconferma dopo il voto dell'8 e 9 giugno. "Abbiamo la guerra davanti alle porte di casa, il cambiamento climatico. Ma soprattutto si tratta della nostra democrazia, della coesione in Europa. È importante che questa Europa protegga, sia solidale, ma soprattutto che vive i nostri valori comuni. È importante che la gente esprima il suo voto per un'Europa forte" è l'appello della politica tedesca. La Von der, parlando di guerra, è tornata sull'ipotesi di una difesa comune europea: "Dobbiamo fare di più per la difesa, dobbiamo avere ...