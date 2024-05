Basket Serie B Interregionale Senigallia perde ancora al fotofinish ed è fuori

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 12 maggio 2024) Loreto Pesarovittorioso dopo una match equilibrato: 84-78 dopo un tempo supplementare, 12 Maggio 2024 – Finisce nei quarti di finale l’avventura della Goldengasnei play-off per la B Nazionale. Anche a Pesaro, in gara 2, come in gara 1, lo sprint vincente è del Loreto che vince 84-78 dopo un tempo supplementare una partita equilibata, cheha a lungo condotto. Avanti 19-26 al 10?,subisce un secondo periodo di marca pesarese e va al riposo lungo sotto 44-43. Equilibrio pure nel terzo periodo, che finisce 12-13 per gli ospiti per un parziale al 30? di 56-56. Finale punto a punto: Bracci sorpassa (65-66 al 36?) e la Goldengas al 37? ha due possessi di vantaggio (67-71) ma l’ex Battisti riporta avanti i suoi (39?, 73-71): si va al supplementare s quota 74 ...