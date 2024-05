Juventus - Allegri | Con una sconfitta avremmo rischiato di non rialzarci

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 12 maggio 2024) L’allenatore dellaMassimilianoha parlato in seguito al pareggio interno 1-1 contro la Salernitana: “Brutto primo tempo. Eravamo partiti discretamente bene, poi c’è stato qualche errore tecnico, ci siamo disuniti ed è calata l’attenzione. Non a caso abbiamo preso gol su palla inattiva, sapevamo che la Salernitana è pericolosa in queste situazioni. Dopo, però, non abbiamo subito niente. La reazione c’è stata, è mancata la precisione e purtroppo non siamo riusciti a ribaltarla completamente. Sarebbe bastata un po’ di pazienza nella gestione della palla per far meglio, alla fine però è successa la stessa cosa di Roma eaddirittura potuto perderla. In caso di ko sarebbe stato difficile rialzarsi. Ora abbiamo tre giorni di tempo per preparare la finale con l’Atalanta, poi avremo due gare per conquistare i due punti ...