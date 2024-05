Highlights Olimpia Milano-Trento 84-85 - gara-1 quarti di finale playoff Serie A1 2023 2024 basket VIDEO

Il video con gli Highlights della vittoria dell’Olympiakos per 75-77 sul campo del Barcellona in gara-1 dei quarti di finale playoff dell’ Eurolega 2023/ 2024 . Vittoria esterna pesantissima per i greci, che al Palau Blaugrana ribaltano il fattore ...

Il video con gli Highlights della sfida tra Oklahoma City Thunder e New Orleans Pelicans, valevole per gara-1 dei Playoffs NBA 2024. Buona la prima per OKC, che ha faticato più del previsto ma è riuscita ad avere la meglio per 94-92 in un finale ...