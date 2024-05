Bundesliga 2023 24 | Bayer Leverkusen inarrestabile - 5-0 al Bochum

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 12 maggio 2024) Continua inesorabile la marcia del. Le Aspirine non conoscono altro risultato che non sia la vittoria, e anche nella 33esima e penultima gara della/24 rifilano un secco 5-0 a domicilio al malcapitato. La gara inizia subito in discesa per i rossoneri, con l’espulsione di Passlack al 12? che costringe i padroni di casa a giocare praticamente tutta la partita in inferiorità numerica. La formazione di Xabi Alonso la sblocca al 41? grazie a Schick, poi raddoppia nel recupero del primo tempo con il calcio di rigore di Boniface. Nella ripresa i campioni di Germania gestiscono il vantaggio e poi trovano ancora il gol con Adli al 76?. Stanisic e Grimaldo nel finale arrotondano il risultato sul definitivo 5-0. SportFace.