LIVE Italia-Serbia 0-1 - amichevole volley in DIRETTA | grande equilibrio nel secondo se - 12-12

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-25 La pipe di Kujundzic. Un break di 5-0 per i serbbi che si aggiudicano in rimonta il primo parziale 23-24 Il diagonale vincente di Atanasijevic da zona 2 23-23 Mano out Ivovic da zona 4 23-22 Ace ...