Juventus Salernitana - Rabiot | Futuro? La situazione è questa

Juventus, Allegri: "Brutto primo tempo. Al '95 rischiato di non rialzarci più" - juventus, Allegri: "Brutto primo tempo. Al '95 rischiato di non rialzarci più" - Le parole dell'allenatore bianconero ai microfoni di DAZN dopo la gara di oggi contro la salernitana terminata 1-1 Daniele Vitiello Redattore/inviato 12 maggio 2024 (modifica il 12 maggio 2024 | 20:36 ...

Juventus, il dato è TERRIFICANTE: paragone impietoso per i bianconeri - juventus, il dato è TERRIFICANTE: paragone impietoso per i bianconeri - Ennesima gara sottotono per la juventus che non va oltre il pareggio in casa contro la salernitana per 1-1 La juventus ha pareggiato 1-1 in casa contro la salernitana grazie alla rete al 91esimo da ...

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato dopo la sfida dei bianconeri contro la Salernitana - Massimiliano Allegri, allenatore della juventus, ha parlato dopo la sfida dei bianconeri contro la salernitana - Il tecnico della juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sfida contro la salernitana. PRIMO TEMPO HORROR – «Brutto primo tempo. Abbiamo avuto 2 o 3 situazioni dove ...