Juve-Salernitana 1-1 - Allegri si salva allo scadere

(Di domenica 12 maggio 2024) (Adnkronos) –ntus epareggiano 1-1 nel match valido per la 36esima giornata della Serie A. I campani, ultimi in classifica e da tempo retrocessi in Serie B, passano in vantaggio al 27' con il colpo di testa di Pierozzi. Lantus pareggia al 91' con Rabiot, su azione da corner. La formazione allenata L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Esposito dopo Juventus-Salernitana: "I giocatori ci hanno tradito! Sporcati 105 anni di storia" - Esposito dopo juventus-Salernitana: "I giocatori ci hanno tradito! Sporcati 105 anni di storia" - Il giornalista di fede granata ha commentato quanto successo in occasione della gara contro la juventus: 'I giocatori ci hanno tradito, stagione buttata'.

Juventus, il dato è TERRIFICANTE: paragone impietoso per i bianconeri - juventus, il dato è TERRIFICANTE: paragone impietoso per i bianconeri - Ennesima gara sottotono per la juventus che non va oltre il pareggio in casa contro ... I bianconeri sono ora a 5 pareggi di fila in serie A per la prima volta dal periodo tra l’aprile e il maggio ...

Pagina 3 | Juve, un incubo o quasi: ma questa squadra è ancora di Allegri - Pagina 3 | Juve, un incubo o quasi: ma questa squadra è ancora di Allegri - Con la Salernitana già retrocessa pareggia solo nel recupero, rischiando poi l'1-2. Primo tempo pessimo, poi ritrova determinazione ma nient'altro. Se la Roma non vince a Bergamo è comunque Champions ...