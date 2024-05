(Di domenica 12 maggio 2024) In arrivo le nuove regole Ilsi appresta a varare ildisulle, lacrimazioni delle Madonne, insomma sui fenomeni soprannaturali. Venerdì prossimo il dicastero per la Dottrina della Fede renderà noto un documento - con l'ok del Papa - che regolerà una materia spinosa, come quella dellemariane o presunte,

Giro: Pogacar, tifo degli italiani per me una cosa pazzesca - giro: Pogacar, tifo degli italiani per me una cosa pazzesca - "Ogni giorno, soprattutto con la maglia rosa indosso, tutti i tifosi urlano il mio nome per strada. Mi sono reso conto oggi che sentire il mio nome per 212 chilometri è davvero una cosa pazzesca". (AN ...

Giro: Manfredi, oggi a Napoli la tappa della bellezza - giro: Manfredi, oggi a Napoli la tappa della bellezza - L'arrivo della tappa del giro d'Italia, oggi a Napoli, per il sindaco Gaetano Manfredi "è un riconoscimento della bellezza della nostra città, dei luoghi dell'area metropolitana. (ANSA) ...

Vaticano, da Medjugorje a Trevignano: giro di vite su apparizioni - vaticano, da Medjugorje a Trevignano: giro di vite su apparizioni - (Adnkronos) – Il vaticano si appresta a varare il giro di vite sulle apparizioni, lacrimazioni delle Madonne, insomma sui fenomeni soprannaturali. Venerdì prossimo il dicastero per la Dottrina della F ...