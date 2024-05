Come finisce Il silenzio degli innocenti | una telefonata interrotta

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 12 maggio 2024) Il thriller Ilcon la giovane recluta dell’FBI Clarice Starling che riesce a indiiduare la casa dove vive il serial killer Jame Gumb, detto Buffalo Bill. Gumb tenta di sfuggire a Clarice, lei lo segue e scopre il pozzo in cui l’uomo tiene segregata una ragazza, figlia di una senatrice. Nel buio totale, Buffalo Bill indossa occhiali per la visione notturna e sembra avvantaggiato rispetto a Clarice, la quale però, non appena sente il “click” della sua pistola, spara più volte in sua direzione e lo uccide, prima che riesca a farlo lui. Qualche giorno dopo l’uccisione di Buffalo Bill, Clarice è alla festa dell’FBI per la promozione ad agente speciale e riceve unadallo psichiatra e serial killer Hannibal Lecter, che è riuscito a fuggire e adesso si trova alle ...