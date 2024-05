Shoigu a capo Consiglio di sicurezza al posto di Patrushev

(Di domenica 12 maggio 2024) Il presidente russo Vladimir Putin ha licenziato Nikolaidalla carica di segretario deldirusso "in connessione con la transizione ad un altro lavoro". Lo riporta Ria Novosti secondo cui ildel Cremlino ha nominato al suoSerghei, che finora ha ricoperto l'incarico di ministro della Difesa.

