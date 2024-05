Russia - Putin silura Shoigu e sceglie Andrei Belousov | sarà lui il nuovo ministro della Difesa Licenziato anche Patrushev

Russia, via ministro Shoigu: Putin cambia alla difesa in piena offensiva nell'est dell'Ucraina - Russia, via ministro shoigu: putin cambia alla difesa in piena offensiva nell'est dell'Ucraina - putin sposta Serghei shoigu dal ministero della Difesa al Consiglio di sicurezza nazionale. Cambi politici e di potere, mentre la Russia attacca in forze sul fronte orientale in Ucraina: in particolar ...

