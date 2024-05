L’allarme di Djokovic | Farò controlli medici per vedere cosa sta succedendo La bottiglietta mi ha condizionato

(Di domenica 12 maggio 2024) Il numero 1 del seeding e del mondo, il serbo Novak, è stato sconfitto nel terzo turno del tabellone di singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis: a batterlo è stato quest’oggi il cileno Alejandro Tabilo, testa di serie numero 29, vittorioso per 6-2 6-3 in appena un’ora ed otto minuti. In conferenza stampaha esordito: “Congratulazioni al mio avversario, è la prima volta che lo affronto. Grande giocatore, davvero di qualità. A dire il vero non sono riuscito a trovare un buon feeling in campo nel colpire la palla, ero completamente fuori dal match“. Diverse le sensazioni rispetto all’allenamento di ieri: “In allenamento era diverso, ieri mi sono allenato facilmente. Oggi, sotto forte stress, è stato piuttosto brutto in termini di equilibrio. Semplicemente non avevo coordinazione, ero un giocatore completamente ...

