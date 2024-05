Amici 23 - diretta puntata 12 maggio | in arrivo un verdetto pesantissimo nella Casetta

Eravamo tutti pronti per assistere ad una nuova puntata di Amici , ma non andrà in onda stasera, sabato 11 maggio 2024? Perchè? ecco il motivo dell’assenza del talent di Canale 5 e quando verrà recuperata l’attesissima puntata che vedrà decretare i ...

Perché la semifinale di Amici (il serale) 2024 non va in onda: il motivo, quando torna Perché la semifinale di Amici (il serale) 2024 non va in onda stasera, sabato 11 maggio, come da programma? La semifinale non andrà in onda stasera per un cambio ...