Terremoto violentissimo tra Messico e Guatemala | la terra trema - ecco la situazione

(Di domenica 12 maggio 2024) Unviolentissiomo tra. Lahato violentemente, tanto che la scossa si è potuta percepire a chilometri e chilometri di distanza dal punto di origine. Oggi, domenica 12 maggio, il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs) ha registrato undi magnitudo 6.4. Le scosse hanno colpito la zona nord ovest del confine fra i due Paesi. Il, avvenuto circa alle 6 di mattina locali, è avvenuto 17 chilometri a sud-ovest di Brisas Barra de Suchiate, in, e ad una profondità di 75,4 chilometri. Il Coordinamento nazionale per la riduzione dei disastri del(Conred) ha segnalato una frana sulla strada Cito Zarco a Quetzaltenango e un altro smottamento a La Calera e Peaje nel ...

