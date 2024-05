Jason Bourne | la dieta e l' allenamento durissimo di Matt Damon per prepararsi al ruolo

(Di domenica 12 maggio 2024) Per interpretarenel 2016, a 45 anni, ha dovuto sottoporsi a unae unche l'hanno messo a durissima prova. Quandoha girato, il quinto capitolo della serie dedicata all'ex sicario della CIA, erano trascorsi circa 10 anni dal terzo film, che lo vedeva ancora protagonista. Tornare a vestire i panni dell'ex agente segreto non è stata proprio una passeggiata per l'attore che, tradrastica e duro, non ha mai nascosto l'estrema difficoltà. Intervistato dalla BBC subito dopo l'uscita del film, nel 2016,ha raccontato quanto ha dovuto soffrire per rimettersi in forma ...

La Cia sta reclutando nuovi agenti per condurre operazioni nere all'estero: noi li chiamiamo Jason Bourne , come nella finzione, ma loro esistono davvero. Ecco quali sono le loro missioni

Jason Bourne : trama, cast e streaming del film su Italia 1 Questa sera, domenica 12 maggio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Jason Bourne , film del 2016 diretto da Paul Greengrass. Quinto film della serie di Bourne , è il sequel di The ...

