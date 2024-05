Highlights e gol Bochum-Bayer Leverkusen 0-5 | Bundesliga 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 12 maggio 2024) Highlights e i gol del match di Bundesliga tra Bochum e Bayer Leverkusen 0-5. Non si ferma la squadra di Xabi Alonso, che rifila un'altra cinquina ai malcapitati avversari nella penultima giornata di un campionato dominato dall'inizio alla fine. Partita subito in discesa per i rossoneri, che rimangono in superiorità numerica dal 12' per l'espulsione di Passlack. Sul finire della prima frazione Schick prima e Boniface poi su rigore fanno 2-0. Nella ripresa arrivano le reti di Adli, Stanisic e Grimaldo che arrotondano il risultato sul definitivo 5-0.