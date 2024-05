Un milione di morti Zanzare - Burioni svela i numeri | chi rischia di più

(Di domenica 12 maggio 2024) Provocano malattie più o meno insidiose, hanno la capacità di trasmettere virus a una moltitudine di persone. La Dengue, la febbre gialla, la malaria, sono tutte patologie inflitte da un insetto così piccolo, apparentemente insignificante, ma così pericoloso: la zanzara. Roberto, ospite nel consueto appuntamento della domenica sera dedicato alla scienza nello studio di "Che Tempo Che Fa", ha voluto mettere in guardia i telespettatori sull'animale che, secondo il suo punto di vista, dovremmo temere più di ogni altro: «Noi abbiamo paura di leoni e tigri ma, nonostante abbiano un aspetto innocuo, lesono gli animali più pericolosi per l'uomo». Purtroppo, le stime riportate dal Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia al San Raffaele di Milano destano qualche preoccupazione, visto che le«uccidono ...

Gratta e Vinci , una tripletta clamorosa in un solo giorno . Ha vinto mezzo milione di euro in questo modo. La storia è incredibile Già vincere una volta è difficile. Immaginarlo di farlo due volte. Immaginarlo addirittura di farlo tre volte e ...

L'ex terzino della Seleçao ha ottenuto la libertà provvisoria in attesa della sentenza definitiva del caso di violenza sessuale per cui è stato condannato in primo grado a 4 anni e mezzo

Salvini: 'pronto il progetto della leva obbligatoria'. Crosetto, 'non per le forze armate' - In una giornata di festa, davanti a mezzo milione di persone, in una sfilata che ha avuto come ... Il presidente del Veneto, Luca Zaia, di cui è nota la storia di obiezione, ha risposto invece così: "la ...

Ciad. Il Presidene ad interim Deby vince le elezioni. Immancabili le contestazioni e le accuse di frodi lanciate dall'opposizione (Jalel ... - Non sono mancate le accuse di frodi e irregolarità così come i tentativi di rivendicare la vittoria ... Spesso il tutto si risolve con qualche posto all'interno del governo o con qualche "milione di ...