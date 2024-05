Se li ricorda tutti? Lo scherzo di Fazio a Von der Leyen | a chi si riferisce

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 12 maggio 2024) “Che tempo che fa”, il talk sbarcato da quest'anno sul Nove e condotto magistralmente da Fabiocon la presenza storica di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback è giunto all'ultimo appuntamento di stagione con la puntata di domenica 12 maggio. Proprio per questo,ha dichiarato che “Le cose verranno fatte in grande con una puntata ricca di ospiti”- generando aspettative più alte del solito. La prima a entrare nel noto salotto di, infatti, e in esclusiva, è stata la Presidente della Commissione Europea Ursula von der. Un'ospitata annunciata pochi giorni fa dal conduttore stesso con un post sui social: “Nella giornata della festa dell'Europa - scrive infatti- abbiamo il piacere di comunicare che per l'ultima puntata di "Che tempo che fa" c'è ospite la Presidente della ...