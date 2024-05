Milan - Bergomi punge Leao | Punto di forz - ma non continuo In stagione…

Milan , Beppe Bergomi ha dato la sua opinione in merito ai problemi che hanno colpito la squadra rossonera. Non sono stati sostituiti Calhanoglu e Kessié All’indomani dell’ennesimo ko in un derby contro l’Inter, si iniziando a tirar le somme in casa ...

Lo storico ex capitano dell`Inter, Beppe Bergomi , a Il Corriere della Sera ha spiegato: `Non c`era grande divario con il Milan, i nerazzurri...

Costacurta, infortunio comico in diretta mentre commenta Milan-Cagliari - Costacurta, infortunio comico in diretta mentre commenta milan-Cagliari - Billy Costacurta è stato sfortunato protagonista di un piccolo infortunio in diretta tv a Sky Sport durante l'intervallo di milan-Cagliari. L'episodio ha strappato più di un sorriso ai telespettatori ...

Serie A 2023/24 - Diretta Sky e NOW 36a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Serie A 2023/24 - Diretta Sky e NOW 36a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Aggiornato al11 maggio 2024, 12:52. News, Palinsesti, Video | Sky, Sport, Cinema, NOW, DAZN, Tv, Diretta, LIVE, Streaming, 4K, HD Cosa aspettate Venite a ...

Svilar, da giovane eroe a condannato in una notte. “Roma tranquilla, diventerà forte come Allison” - Svilar, da giovane eroe a condannato in una notte. “Roma tranquilla, diventerà forte come Allison” - La papera del portiere giallorosso, il migliore in campo fino a quel momento, è costata alla squadra di De Rossi la possibilità di giocare i supplementari.