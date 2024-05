LIVE Darderi-Zverev 6-5 - ATP Roma 2024 in DIRETTA | azzurro già al tie-break nel 1° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PASSARO-BORGES 15-0 Dritto che stranamente non parte dalle corde di. 21:32 Dopo 50? di gioco, equilibrio sostanziale nel primo set. Una sola pallaavuta dal tedesco. 6-5 Non risponde, stranamente, di dritto. 40-15 Fuori anche questo. Sta commettendo un errore dopo l’altro di dritto. 30-15 PRIMA VINCENTE! 15-15 In rete il dritto in palleggio di. 0-15 Errore di dritto dell’, attenzione. 5-5 Ace (5°). A-40 Slice e rovescio a campo aperto. 40-40 FUORI. Il gran rovescio lungolinea del tedesco si allunga un millimetro di troppo. 40-30 Mette largo un facilissimo passante di dritto. 40-15 Beh, ...