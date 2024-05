Juventus - Allegri | Ci siamo disunit - dobbiamo stare attenti

(Di domenica 12 maggio 2024) Massimiliano, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Salernitana. Queste le sue parole: Quanto sei deluso? “I ragazzi sono partiti bene, per 10? minuti abbiamo fatto bene come a Roma. Poi cii e abbiamo avuto troppa fretta. Dovevamosulle palle inattive. Poi abbiamo avuto tante occasioni, ma nonriusciti a vincere. Ora abbiamo tre giorni per preparare la finale”. Come si recupera per l’Atalanta? “Abbiamo tre giorni per recuperare e preparare la partita”. Che voto dai a questa Juve? La finale sarà una partita diversa e giocheremo contro una squadra forte, ma noi nonda meno. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio con pazienza e velocità. La ...

