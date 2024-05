Campionati Italiani di Scherma Paralimpica - Fiumicino sul primo gradino | Giordan di conferma campione

(Di domenica 12 maggio 2024) Bologna, 12 maggio 2024 – E’ stata un’ultima giornata di grandi emozioni aidi, a San Lazzaro di Savena, a Bologna. A salire sul podio e a conquistare la medaglia d’oro nella sciabola maschile A è stato ancora Edoardo. L’atleta di, plurimedagliato mondiale ed europeo, e con la divisa delle Fiamme Oro, si ètonazionale. Ha battuto in finale Matteo Dei Rossi, dellaTreviso M° Ettore Geslao, per 15-5. Il bronzo è andato a Sukhchain Singh della Giovani e Tenaci e di Gabriele Maria Albini dell’AccademiaMilano. Foto Bizzi – Federilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...

Otto atleti della società Macerata scherma hanno gare ggiato ai tricolori under 14 di Riccione che, per la prima volta, ha incluso la scherma paraolimpica e non vedenti. Tra i 3.273 atleti c’erano i maceratesi Gioele Accettura, Pietro Ceccarelli, ...

Club Scherma Salerno di bronzo con Sirya Bernadette Lambiase ai Campionati Italiani Under 14 di Riccione RICCIONE – Una nuova medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Under 14 brilla nella bacheca del Club Scherma Salerno . L’ha conquistata a ...

L’organizzazione della Po.di.F. Mirasole è stata perfetta. 120 di iscritti dai 10 ai 19 anni, 47 le società in rappresentanza di 13 Regioni. Presenza anche della FISDIR con 36 atleti per 15 società Fabriano , 11 maggio 2024 – La PO.DI.F Mirasole ...

Campionato Italiano Supersalita, per Faggioli vittoria con record alla 65esima Coppa Selva di Fasano - Campionato Italiano Supersalita, per Faggioli vittoria con record alla 65esima Coppa Selva di Fasano - Campionato Italiano Supersalita, per Faggioli vittoria con record alla 65esima Coppa Selva di Fasano - picenotime.it - IT ...

Napoli quasi fuori dall'Europa: alla squadra campione d'Italia non accade dal '97 - Napoli quasi fuori dall'Europa: alla squadra campione d'Italia non accade dal '97 - Al netto dei due campionati interessati dalle vicende di Calciopoli, infatti, non accade addirittura dal 1996/1997.

Riva-Arnaudo power, campioni dei 10.000 - Riva-Arnaudo power, campioni dei 10.000 - La tripletta di Pietro Riva, il ritorno al successo di Anna Arnaudo. Nei campionati italiani dei 10.000 metri a Potenza, sulla pista dell’impianto dedicato all’indimenticabile Donato Sabia, esultano i ...