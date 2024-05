Che tempo che fa - Fabio Fazio ospita Ursula von der Leye - Paola Cortelle -i, Antonello Venditti

Quella di quest'anno è stata un'annata straordinaria per Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa. Dopo l'addio alla Rai, il conduttore, il cast al completo e il format sono sbarcati a Discovery riscuotendo un grande successo in termini di ascolti , di ...

Questa sera sul Nove “Che tempo Che Fa” chiude i battenti per questa stagione televisiva. Fabio Fazio per l’ultima puntata ospiterà in esclusiva la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che ha annunciato la sua candidatura per ...