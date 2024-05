Pino Insegno a Reazione a Catena - ma lo spot tv fa infuriare gli spettatori

Anteprima – Manovre nel preserale di RAI1 . L’EREDITÀ di Marco LIORNI si ALLUNGA e REAZIONE a CATENA , con la conduzione di Pino INSEGNO , non parte più come previsto il 3 giugno. L’ultima registrazione de L’EREDITÀ è infatti prevista il 20 giugno ...

Pino Insegno pronto per Reazione a catena: nel promo c’è già la prima frecciatina (VIDEO) - Pino insegno pronto per reazione a catena: nel promo c’è già la prima frecciatina (VIDEO) - E' tutto pronto per il ritorno di Pino insegno su Rai 1 con la nuova edizione di reazione a catena e non manca la prima frecciata ...

Pino Insegno torna in tv con Reazione a Catena: «Il conduttore Lo so fare». Lo spot fa infuriare il web: «Cambio canale» - Pino insegno torna in tv con reazione a Catena: «Il conduttore Lo so fare». Lo spot fa infuriare il web: «Cambio canale» - Pino insegno torna in tv con reazione a Catena ma non subito. Il game show di Rai 1 che era in palinsesto a giugno slitta ancora di un mese, mentre si allunga "L’Eredità", ...

Come partecipare a Reazione a catena 2024: i casting del programma - Come partecipare a reazione a catena 2024: i casting del programma - Ecco come fare a partecipare ai casting di reazione a catena 2023: il programma condotto da Marco Liorni in onda su Rai 1.