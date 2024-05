Torino - Juric sogna e avvisa il Milan | le dichiarazioni in vista della gara

Ivan Juric ha parlato in Conferenza stampa dopo Verona Torino , ecco le dichiarazioni del tecnico croato ai margini dell’incontro di Serie A Ivan Juric è intervenuto in Conferenza stampa dopo Verona Torino 1-2. Ecco le dichiarazioni del tecnico ...

Lazio, festa per lo scudetto del 1974: celebrati gli eroi - Lazio, festa per lo scudetto del 1974: celebrati gli eroi - Il popolo della Lazio fa festa celebrando in grande stile i 50 anni dalla conquista del primo storico scudetto, vinto il 12 maggio 1974 Il popolo della Lazio fa festa celebrando in grande stile i 50 a ...

Torino supera Verona in una rimonta emozionante - torino supera Verona in una rimonta emozionante - La squadra di calcio del torino ha risposto sul campo alle recenti polemiche, battendo l'Hellas Verona con un risultato di 2-1 in una rimonta emozionante. La reazione di Verona Marco Baroni, allenator ...

Torino, sincerità Juric: “L’abbiamo rubata…” - torino, sincerità juric: “L’abbiamo rubata…” - Visualizzazioni: 50 Il torino vince al Bentegodi contro l’Hellas Verona: un 2-1 in rimonta che tiene vive le speranze granata di tornare in Europa. Il torino vince ma non convince. Il primo ad ammette ...