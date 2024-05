Elezioni in Catalogna - in testa il candidato sostenuto da Sanchez Maggioranza lontan - si va verso l’accordo con gli indipendentisti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 12 maggio 2024) Il socialista Salvador Illa indavanti ai separatisti di Junts ed Erc, come dicevano le previsioni alla vigilia del voto. Questa mattina, domenica 12 maggio, alle 9 si sono aperti i seggi in tutta laper rinnovare i 135 seggi del parlamento regionale. Stando agli exit poll di Sigma dos per Tve, dietro ai primi tre partiti ci sarebbero i Popolari (9-12 seggi) seguiti dalla destra di Vox (10-11 seggi). Dal parlamento uscirebbero i liberali di Cidadanos, fermi sotto la soglia di sbarramento del 3%, mentre alla Generalitat riuscirebbe a eleggere tre rappresentanti la formazione di estrema destra anti islamista Aliança Catalana. I sondaggi davano inSalvador Illa, ildel Psc, il Partito socialista catalano,dal premier Pedro. L’ex ministro ...