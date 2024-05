Salernitana - Colantuono | Dispiace per i ragazz - ma

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 12 maggio 2024) Stefano, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa, dopo il pareggio contro la Juventus. Queste le sue parole: Non potevate reagire prima in questa stagione…“È una domanda a cui non posso rispondere, perché facevo altro e non mi va di parlare del lavoro altrui. Abbiamo fatto una buona gara come avevamo fatto con Atalanta e Fiorentina. Abbiamo provato a dare del filo da torcere alla Juve e ci siamo riusciti. Questo è quello che dovevamo fare”. Dove avete trovato queste motivazioni?“Non esiste questa domanda. Se fai questo lavoro le motivazioni devi averle dalla nascita. Le motivazioni devono essere nel Dna di ogni giocatore. Che dovevamo fare prendere 7 gol? Io non ci sto. La partita dovevamo giocarla alla morte. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare per rispettare i nostri tifosi e società”. Quanto rammarico ...