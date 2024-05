Milan-Cagliari - Pellegatti | Bennacer migliore in camp - i tifosi…

Pellegatti svela: «Allegri è convito di questa cosa e di non…» - pellegatti svela: «Allegri è convito di questa cosa e di non…» - Carlo pellegatti ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri che a fine stagione potrebbe lasciare la Juve Carlo pellegatti ha parlato, a TvPlay, del futuro di Massimiliano Allegri che a fine stagio ...

“Conte al Milan Hanno paura”, l’opinionista svela tutto: c’entra Maldini - “Conte al Milan Hanno paura”, l’opinionista svela tutto: c’entra Maldini - Il Milan può considerare conclusa la propria stagione, ora penserà al futuro e al tanto contestato nuovo allenatore per il post-Pioli. Ieri sera il Milan ha dato vita ad una buona prestazione contro i ...

Milan, Conte è più vicino Panchina, nome stuzzicante. Pioli attaccato da - Milan, Conte è più vicino Panchina, nome stuzzicante. Pioli attaccato da - Sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, domenica 12 maggio 2024. Antonio Conte più vicino ai rossoneri e un nome stuzzicante per la panchina. Ma anche le ultime su Francesco Camarda e l'att ...