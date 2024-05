(Di domenica 12 maggio 2024) Dopo le polemiche sullo strano modo di ironizzare del governatore della Campania, Vincenzo De, la segretaria del Pd,, rompe il silenzio. "Abbiamo sempre detto, io ho sempre detto, che il nostro linguaggio non prevede alcun tipo di vituperio o dileggio, non ci appartiene". Tutto...

Il CONFRONTO in Rai il 23 maggio dopo una lunga trattativa tra gli staff della premier e della segretaria del Pd. L'obiettivo comunicativo? PolarizzareIl CONFRONTO in Rai il 23 maggio dopo una lunga trattativa tra gli staff della premier e della ...

Il 23 maggio, su Rai 1, Elly Schlein e Giorgia Meloni si affronteranno in un dibattito a due - inedito per le competizioni elettorali in Italia - a poche settimane dal voto per le europee. L'annuncio ha sollevato però le proteste di altri esponenti ...

Elezioni Catalogna, exit poll: i Socialisti avanti. Indipendentisti seconda forza. Un furto di rame rallenta i treni nel giorno del voto - Elezioni Catalogna, exit poll: i Socialisti avanti. Indipendentisti seconda forza. Un furto di rame rallenta i treni nel giorno del voto - I socialisti sono avanti in Catalogna. Almeno secondo gli exit poll di Sigma dos per Tve, che assegnano al Psc 37-40 seggi dei 135 del Parlamento catalano. Gli indipendentisti di Junts per Catalunya s ...

Elezioni Piemonte 2024, Elly Schlein: “Qui per vincere. Europee Gli avversari non ci preoccupano” - Elezioni Piemonte 2024, elly schlein: “Qui per vincere. Europee Gli avversari non ci preoccupano” - Dal Salone del Libro di Torino, forte dei sondaggi che danno al suo PD la percentuale di gradimento più alta degli ultimi 12 mesi, la segretaria nazionale, elly schlein, lancia la carica per la ...

Elly Schlein si schiera con don Patriciello e prende le distanze da De Luca - elly schlein si schiera con don Patriciello e prende le distanze da De Luca - Dopo le polemiche sullo strano modo di ironizzare del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, la segretaria del Pd, elly schlein, rompe il silenzio. "Abbiamo sempre detto, io ho sempre detto, ch ...