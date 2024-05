Taekwondo - Europei Belgrado 2024 | ultima giornata amara per l’Itali - nessun podio

(Di domenica 12 maggio 2024)a medaglia pera nella quarta eddeglididi. La migliore azzurra diè stata Giada Al Halwani, che si è fermata ai quarti nella categoria 57kg sconfitta 0-2 (0-7 nel round 1, 1-1 nel round 2) dall’ungherese Luana Marton, poi medaglia di bronzo. L’azzurra aveva in precedenza superato agli ottavi la spagnola Laura Marquina (6-2, 4-3) e ai sedicesimi la Moldava Iulia Mdanazarova (2-0, 5-5). A trionfare è la croata Nika Karabatic, argento per la britannica Jade Jones; la seconda medaglia di bronzo va alla greca Fani Tzeli. Nella categoria +87kg maschile Mattia Molin è invece uscito di scena agli ottavi contro il turco Emre Kutalmis Atesli (3-7, 1-6), dopo che ai ...

giornata trionfale per l’Italia ai Campionati Europei 2024 di Karate in corso di svolgimento a Zara (Croazia). nella prima giornata dedicata alle finali la nostra pattuglia ha concluso con un bottino davvero eccezionale fatto di 2 medaglie d’oro, 4 ...

Zara, 11 maggio 2024 – In attesa della seconda giornata di finali e del programma conclusivo degli Europei di Karate e Para Karate a Zara, in Croazia, l’Italia intanto fa 10 e lode. E a seguito degli allori vinti ieri nel para Karate da Yakymashko e ...

L’avventura della spedizione azzurra a Belgrado si conclude con un’ ultima giornata avara di soddisfazioni ai Campionati Europei 2024 di Taekwondo , primo grande evento della stagione con in palio le med agli e . I quattro italiani impegnati oggi sono ...

Taekwondo: Europei; ultima giornata senza medaglie per l'Italia - Taekwondo: europei; ultima giornata senza medaglie per l'Italia - Due giorni fa l'oro dell'olimpionico di Tokyo Vito Dell'Aquila, oggi ultime gare degli europei di Taekwondo a Belgrado. con quattro azzurri in lizza ma nessun podio. Buona la prestazione di Giada Al H ...

