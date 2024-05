Le pillole di Polly | recensione di Stupore e tremori di Amélie Nothomb

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 12 maggio 2024) Alcune persone custodiscono nel cuore un amore viscerale per un luogo che, per loro, è speciale. Non importa dove si trovi, o se sia una città, un paese, un’isola o magari un intero Stato; ciò che conta è che, lì, si sentono a casa e in pace con se stessi. Spesso, quel posto magico non è quello dove sono nati o dove attualmente vivono, bensì un altrove che magari ha pochi ben pochi legami con loro, ma che li fa stare bene, e per questo ci tornano tutte le volte che possono. La giovaneè sempre stata convinta che quel luogo, per lei, fosse il Giappone. Nella terra del Sol Levante, del resto, in passato ci aveva vissuto, e pure per svariati anni, perché durante la sua infanzia la famiglia vi si era trasferita a causa del lavoro del padre, che era un diplomatico. Lasciare il Giappone, per, era stato un trauma, un vero e proprio ...