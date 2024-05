Guerra in Ucraina - crolla un palazzo a Belgorod | nove vittime La mattanza dei soldati ucraini

In Israele , il Gabinetto di guerra ha approvato, ieri sera, domenica 6 maggio 2024, all'unanimità, l'operazione Rafah. L'esercito ha già preparato i piani. Lo hanno riferito i media, secondo cui, una volta evacuata la popolazione in un'azione ...

Sconfiggere Hamas non sarà così immediato e non si risolverà con la tanto contestata operazione militare a Rafah . Il conflitto andrà avanti per almeno un anno. Le parole del portavoce militare, Daniel Hagari, che ha parlato al quotidiano Yedioth ...

Israele ha detto di aver aperto un nuovo varco per far entrare aiuti umanitari nel nord della Striscia di Gaza - L'esercito israeliano ha occupato da ormai diversi giorni la ... in vista di un'attesa invasione di terra della città, l'unico grande ... impegnate dallo scorso ottobre in una guerra contro i miliziani ...

La CPI arresterà Netanyahu per genocidio Quante possibilità ha di andare in porto l'iniziativa di Petro (A.Puccio e A.Tarquini) - ...impedisca all'esercito israeliano di continuare col genocidio del popolo palestinese. La Colombia ha interrotto le relazioni con Israele seguendo l'esempio di Bolivia, Belize e Sud Africa. La guerra ...