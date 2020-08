Ascolti tv martedì 11 agosto: Sorelle, Lo show dei record, Chicago PD (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ascolti tv martedì 11 agosto 2020: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 11 agosto 2020? Su Rai 1 ieri sera è andata in onda una puntata, in replica, della fiction Sorelle, mentre su Canale 5 è stato trasmesso, sempre in replica, Lo show dei record. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv martedì 11 agosto 2020? Ascolti tv 11 agosto 2020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Dati disponibili dalle ore 10. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Dati disponibili dalle ore 10. Preserale ... Leggi su tpi

ZeusMega : @FredMosby_ Visto i bassi ascolti delle repliche hanno incorporato le ultime 4 puntate , martedì scorso sono andate… - Profilo3Marco : RT @Raiofficialnews: #AscoltiTv di martedì #4agosto - il_Case : Ascolti TV | Martedì 4 agosto 2020. Sorelle 12.2% vs Lo Show dei Record 10.4%. Bene Chicago PD (8.3%) |… - AnonymeRai : ? #AscoltiTv di martedì #4agosto - SerieTvserie : Ascolti tv martedì 4 agosto 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti martedì Amanda Sandrelli e la malattia: ‘La prima persona a cui l’ho detto’ TvZap