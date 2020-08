Viola Davis | i cinque film da rivedere per festeggiare i suoi 55 anni (Di martedì 11 agosto 2020) La bravissima ed affascinante Viola Davis compie oggi 55 anni. La sua carriera, dopo il ruolo della svolta nel 2008 con il pluripremiato film Il dubbio, che le è valso la sua prima candidatura al Premio Oscar nella sezione miglior attrice non protagonista, è letteralmente decollata. Ecco le sue cinque interpretazioni migliori. La carriera di … L'articolo Viola Davis i cinque film da rivedere per festeggiare i suoi 55 anni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

giabi_ : RT @chanvndIerbong: Buon compleanno ad una delle mie attrici preferite e più sottovalutate. Auguri a Viola Davis con questo video. Guardat… - sophietdiaries : RT @dusktilldowy: auguri a viola davis una persona meravigliosa un’attrice straordinaria una donna bellissima ? - clarinsolia : Buon compleanno a Viola Davis aka Annalise Keating aka mio spirito guida aka mio mantra @violadavis - fergusonsoulx : RT @chanvndIerbong: Buon compleanno ad una delle mie attrici preferite e più sottovalutate. Auguri a Viola Davis con questo video. Guardat… - dusktilldowy : auguri a viola davis una persona meravigliosa un’attrice straordinaria una donna bellissima ? -

Ultime Notizie dalla rete : Viola Davis Viola Davis | 5 film da (ri)vedere con l'attrice in occasione dei suoi 55 anni NewsCinema Magazine Dune | Zendaya alza le aspettative dopo aver visto il primo trailer

Sono passati la bellezza di quattro anni da quando il vincitore del Premio Oscar Ben Affleck si è seduto l’ultima volta su una sedia da regista per un suo progetto e, sebbene sembri avere ancora un be ...

Viola Davis | 5 film da (ri)vedere con l’attrice in occasione dei suoi 55 anni

Sorriso smagliante, occhi profondi e grande attrice drammatica, per lo più, tranne qualche piccola parentesi. L’affascinante Viola Davis oggi compie 55 anni, con la speranza che anche i prossimi siano ...

Sono passati la bellezza di quattro anni da quando il vincitore del Premio Oscar Ben Affleck si è seduto l’ultima volta su una sedia da regista per un suo progetto e, sebbene sembri avere ancora un be ...Sorriso smagliante, occhi profondi e grande attrice drammatica, per lo più, tranne qualche piccola parentesi. L’affascinante Viola Davis oggi compie 55 anni, con la speranza che anche i prossimi siano ...