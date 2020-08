Tania Cagnotto si ritira. È in dolce attesa (Di domenica 9 agosto 2020) Tania Cagnotto ha annunciato il ritiro definitivo dall'agonismo anche perché, come lei ha annunciato, "il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me, già felice per la mia scelta". Per lei niente Olimpiadi. "Vi avevo detto che verso settembre avrei deciso se continuare o meno la mia strada verso Tokyo. È stata una scelta davvero difficile... Ebbene sì, questa volta ho scelto la vita, la famiglia e poco dopo il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me, già felice per la mia scelta". Poi il ringraziamento a Francesca Dellapé "per avermi convinta ad affrontare questa sfida pazzesca e di avermi fatto tornare a sognare qualcosa in grande come un Olimpiade da mamme...E ancora una volta grazie a tutti voi, che avete ricreduto in me...voi che mi avete dato la forza di ... Leggi su agi

