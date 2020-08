Tasse, cosa cambia con il decreto Agosto: dal rinvio Irap per gli autonomi alle 24 rate per saldare i pagamenti sospesi (Di sabato 8 agosto 2020) rinvio delle Tasse per gli autonomi, tempi più lunghi per saldare quelle sospese in pieno lockdown, esonero dalla seconda rata Imu per i settori più colpiti. Sono alcune delle misure in campo fiscale previste dal decreto Agosto, che valgono in tutto 6,5 miliardi. Ossigeno per gli autonomi – Sono rinviati i versamenti per i contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità e forfettari che abbiano subito un calo di reddito di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: il termine di versamento della seconda o unica rata e dell’acconto Irap è prorogato al 30 aprile 2021. Il costo del rinvio è stato stimato dal ministro Roberto Gualtieri in 2,2 ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Tasse cosa Cosa c’è nel decreto Agosto: dalle tasse a rate al bonus 110%, dallo Stato dentro Ilva ad Alitalia Il Sole 24 ORE Decreto Agosto, cosa prevede: altri 25 miliardi per la ripresa. Le misure dal bonus casalinghe al rinvio tasse per le partite Iva

Rinvio delle tasse per gli autonomi, niente bonus sui consumi ma interventi selettivi per i settori più colpiti dalla crisi dovuta al Covid. Sono alcuni, degli interventi del Decreto ...

Rinvio delle tasse per gli autonomi, niente bonus sui consumi ma interventi selettivi per i settori più colpiti dalla crisi dovuta al Covid. Sono alcuni, degli interventi del Decreto ...