Europa League, Inter-Getafe: Conte sceglie Lautaro, Bordalas si affida a Mata. Probabili formazioni e quote (Di mercoledì 5 agosto 2020) L'Europa League entra nel vivo.Concluso il lungo cammino nel campionato di Serie A, adesso ad attendere l'Inter ci sarà il Getafe. I nerazzurri si giocheranno proprio contro gli spagnoli l'accesso tramite gara secca ai quarti di finale della competizione europea. In quel di Gelsenkirchen la compagine guidata da Antonio Conte dovrebbe scendere in campo con lo stesso 11 che ha trionfato contro l'Atalanta, anche se non sono escluse possibili novità di formazione.Secondo le principali agenzie di scommesse sportive i favoriti per passare questo ottavo di finale sarebbero proprio i padroni di casa, la quale vittoria si trova in lavagna a 1,80. Qualificazione degli spagnoli messa dunque in grande dubbio, addirittura a quota 5,00, visto anche come i milanesi hanno chiuso il ... Leggi su mediagol

