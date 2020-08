Beirut, scontri tra sostenitori dell’ex primo ministro Hariri e cittadini: le immagini (Di mercoledì 5 agosto 2020) scontri a Beirut tra sostenitori di Saad Hariri e altri cittadini dopo la visita dell’ex primo ministro nel luogo dove ieri sono avvenute le esplosioni che hanno causato almeno un centinaio di vittime. In base a quanto riportano i media libanesi (e come si vede dal video) i sostenitori di Hariri avrebbero preso d’assalto un centro di assistenza messo in piedi da alcuni cittadini per raccogliere vestiti e coperte da destinare alle persone colpite dalle esplosioni. Gli scontri avrebbero provocato feriti. L'articolo Beirut, scontri tra sostenitori dell’ex primo ministro Hariri e ... Leggi su ilfattoquotidiano

