Fiorella Mannoia e l’accusa ai «miserabili» della Lega che strumentalizzano una manifestazione a favore dei disabili (Di martedì 4 agosto 2020) Matteo Salvini e i suoi stanno dalla parte dei disabili sempre. Almeno è quello che sbandierano, considerato che se i disabili possono essere strumentalizzati per attaccare il governo allora tanto valore non lo hanno più. A notare la questione è stata Fiorella Mannoia che ha retwittato alcune immagini manipolate dal profilo della Lega per accusare Conte e i suoi di suonare i tamburi mentre l’Italia va a picco facendo un improbabile paragone con il Titanic. Andiamo con ordine per spiegare la situazione. LEGGI ANCHE >>> Salvini accusa Repubblica di avere «la stessa attendibilità di Topolino» Conte e il governo suonano tamburi alla manifestazione per i disabili Giuseppe Conte e alcuni membri del ... Leggi su giornalettismo

HuffPostItalia : Fiorella Mannoia contro la Lega di Salvini: 'Miserabili' - repubblica : Fiorella Mannoia contro la Lega di Salvini: 'Miserabili, attaccano una manifestazione a favore dei disabili' [aggio… - RCCALIFORNIA : Ora in onda: Fiorella Mannoia - L'amore è sorprendente - AppostaMi : RT @LaPrimaManina: Fiorella #Mannoia contro la #Lega di #Salvini: 'Miserabili, attaccano una manifestazione a favore dei disabili' Sai Fio… - cindykia25644 : RT @MTestuggini: Fiorella Mannoia dà della 'bassezza umana' alla Lega di Salvini La piddina Pessina fa battute sui capelli della Meloni A p… -