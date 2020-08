Genova, nasce il nuovo ponte due anni dopo la tragedia. Mattarella chiede giustizia (Di lunedì 3 agosto 2020) Con il taglio del nastro tricolore, il Capo del Governo Giuseppe Conte ha inaugurato ufficialmente il ponte Genova-San Giorgio. Letti i nomi delle 43 vittime del crollo del 14 agosto 2018. Il premier: «Genova riparte, mostra l’Italia che torna a correre». Mattarella ai familiari: «La ferita non si rimargina, il dolore non si dimentica». Il procuratore Cozzi: «Incuria e violazioni, no prescrizioni». Toti: «Il pensiero alle vittime». Il discorso di Renzo Piano: nessun miracolo, l’Italia ha mostrato la sua parte buona. ponte frutto del lutto ma sarà amato Leggi su ilsole24ore

Le note della celebre 'Creuza de mà di Fabrizio De Andrè hanno risuonato in Valpolcevera, partite dalle casse installate sul nuovo ponte Genova San Giorgio, sotto una pioggia battente che sta battezza ...

Oggi si inaugura il Viadotto Genova-San Giorgio: le caratteristiche del nuovo Ponte per Genova

Alle 18.30 di oggi, a distanza di soli 10 mesi dall’inizio dei lavori, il nuovo Viadotto di Genova – San Giorgio, che andrà a sostituire il tristemente famoso Ponte Morandi, sarà inaugurato alla prese ...

Le note della celebre 'Creuza de mà di Fabrizio De Andrè hanno risuonato in Valpolcevera, partite dalle casse installate sul nuovo ponte Genova San Giorgio, sotto una pioggia battente che sta battezza ...