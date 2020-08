Black lives matter, dopo le proteste Google stanzia fondi per le aziende dei neri (Di lunedì 3 agosto 2020) La razza delle persone entra ufficialmente negli algoritmi di Google e Linkedin. Diverse iniziative lanciate da PayPal, Youtube ed altri colossi del mondo del web sembrano di fatto favorire la discriminazione, in nome di una non meglio precisata “equità razziale”. “Support Blackowned business”: è questa una nuova possibilità tecnica per sostenere, da parte di Google, … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Treccani : Contro il movimento Black Lives Matter si è consolidato il razzismo altrimenti silente di una parte della popolazio… - Capezzone : Su @atlanticomag @MatteoCassol sull’ultima follia: nero scritto in maiuscolo, bianco in minuscolo - AnonS05760491 : RT @FrancoAngeleri4: Dopo aver finanziato'Black Lives Matter'il movimento dei suprematisti neri americani, per usarli contro Trump #Soros c… - RobRe62 : RT @Treccani: Contro il movimento Black Lives Matter si è consolidato il razzismo altrimenti silente di una parte della popolazione. Nel po… - GiancarloSpera2 : RT @Treccani: Contro il movimento Black Lives Matter si è consolidato il razzismo altrimenti silente di una parte della popolazione. Nel po… -

Ultime Notizie dalla rete : Black lives Portland, 66esima notte di protesta del Black Lives Matter - Mondo Agenzia ANSA VOGUE HOPE: UN’EDIZIONE GLOBALE

Condé Nast ha annunciato oggi il numero di Vogue “Hope”, una collaborazione globale tra tutte le 26 edizioni di Vogue in tutto il mondo per il numero di settembre/ottobre. L’iniziativa rappresenta la ...

Razzismi, colonialismi, schiavitù: condanniamoli, ma tutti

Il movimento Black lives matter si concentra su singoli episodi di violenza tralasciando completamente discriminazioni e persecuzioni passate e presenti: la tratta degli schiavi araba, gli eterni scon ...

Condé Nast ha annunciato oggi il numero di Vogue “Hope”, una collaborazione globale tra tutte le 26 edizioni di Vogue in tutto il mondo per il numero di settembre/ottobre. L’iniziativa rappresenta la ...Il movimento Black lives matter si concentra su singoli episodi di violenza tralasciando completamente discriminazioni e persecuzioni passate e presenti: la tratta degli schiavi araba, gli eterni scon ...