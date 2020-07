Un’italiana si sfila dalla corsa a Eder: l’attaccante accostato al Benevento (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ormai non si contano più i giocatori accostati al Benevento dopo la promozione in serie A. Ogni giorno spunta un nome nuovo che va ad arricchire un elenco già corposo, nonostante il mercato non sia ancora ufficialmente cominciato. Tra questi compare anche il nome di Eder, l’attaccante italo-brasiliano partito alla volta della Cina dopo aver lasciato l’Inter. Attualmente il classe 1986 milita nell’altra formazione controllata da Suning, ovvero lo Jiangsu, ma avrebbe manifestato la voglia e l’intenzione di fare ritorno nel Bel Paese. Oltre al Benevento, Eder era stato accostato anche al Bologna ma Walter Sabatini ha negato l’ipotesi per i felsinei di ingaggiare il giocatore. ... Leggi su anteprima24

