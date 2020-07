Roma, picchiato durante una perquisizione in casa. La scena è stata immortalata dalle telecamere (Di giovedì 30 luglio 2020) Uno schiaffo in pieno volto. Ed Emanuele, 39enne Romano, viene scaraventato a terra. Non è la cronaca di una lite condominiale, ma la storia di una perquisizione un po’ troppo irruenta. Chi alza le mani infatti è un agente di polizia che insieme ad altri colleghi stava perquisendo la casa di Emanuele, trovato in possesso di alcune bustine di stupefacente. Il fatto è stato immortalato dalle telecamere installate in casa di Emanuele e le immagini ora sono al vaglio della procura di Roma. La storia è raccontata sul Fatto Quotidiano di oggi. L'articolo Roma, picchiato durante una perquisizione in casa. La scena è ... Leggi su ilfattoquotidiano

