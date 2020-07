Parma Atalanta LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di martedì 28 luglio 2020) Allo Stadio Tardini, la 37ª giornata di Serie A 2019/20 tra Parma e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Tardini”, Parma e Atalanta si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Parma Atalanta 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 19:30. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Parma Atalanta 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

NewsPrime1012 : RT @EWNsport: #SerieA Fixtures: 19h30 Parma vs Atalanta 21h45 Inter vs Napoli - EWNsport : #SerieA Fixtures: 19h30 Parma vs Atalanta 21h45 Inter vs Napoli - Fabricio_JCR : RT @CarlosXArguello: Agenda: 12h30: Parma vs. Atalanta 14h45: Inter vs. Napoli 19h00: Monterrey vs. Toluca - MondoAtalanta : Atalanta, stasera di scena a Parma: ultime chance per puntare al secondo posto - infoitsport : Probabili formazioni di Parma-Atalanta -