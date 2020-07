Milan, Antonini non ha dubbi: 'Pioli? Pure Rangnick ha capito. Gigio come Buffon' (Di martedì 28 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

codeghino10 : RT @Gazzetta_it: #Milan, #Antonini non ha dubbi: “#Pioli? Pure #Rangnick ha capito. #Donnarumma come #Buffon...” #SerieA #Mercato https://t… - news24_napoli : Milan, Antonini non ha dubbi: “Pioli? Pure Rangnick ha capito. Gigio come… - sportli26181512 : Milan, Antonini non ha dubbi: “Pioli? Pure Rangnick ha capito. Gigio come Buffon”: Milan, Antonini non ha dubbi: “P… - Gazzetta_it : #Milan, #Antonini non ha dubbi: “#Pioli? Pure #Rangnick ha capito. #Donnarumma come #Buffon...” #SerieA #Mercato… - PianetaMilan : #Antonini: 'Rinnovo di #Pioli giusto. Ha fatto un lavoro eccezionale' -