Il Paradiso delle Signore oggi, anticipazioni 28 luglio: Federico vuole tornare al Paradiso (Di martedì 28 luglio 2020) Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signor puntata di oggi: raccontano che Federico nonostante non tornerà più a camminare ha deciso di provare a tornare a lavorare al Paradiso. Un modo per cercare la normalità. Intanto Lorena riuscirà a farsi consegnare il ruolo da protagonista del fotoromanzo inizialmente di Marina. Una scelta infelice… Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì alArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

