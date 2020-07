Coronavirus, oggi 306 nuovi positivi. Il problema dei casi di importazione (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug – I dati sul Coronavirus in Italia, forniti oggi dalla Protezione Civile, evidenziano un lieve aumento dei nuovi positivi rispetto alla giornata di ieri. oggi infatti i casi rilevati sono stati 306, ieri erano stati 282. Le vittime delle ultime 24 ore sono invece 10, ieri erano state 9. In totale dall’inizio dell’epidemia in Italia sono morte 35.092 persone. Per quanto riguarda i malati, ovvero gli attualmente positivi, si registra un incremento: in totale sono 12.404 (+82 rispetto a ieri). oggi sono poi guarite altre 214 persone. Dopo aver contratto il Coronavirus in Italia sono guarite in tutto 197.842 persone. Diminuiscono i ricoverati con sintomi, che oggi sono in totale 11.642: -11 ... Leggi su ilprimatonazionale

